Pendik'te Yol Verme Tartışması Sopalı Kavgaya Dönüştü

Pendik'te servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pendik'te servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu Mahallesi'nde trafikte seyir halindeki servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Servis şoförü aracındaki sopayla iddiaya göre alkollü olarak kendisine küfür eden motosiklet sürücüsüne defalarca vurdu. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL