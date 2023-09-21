Pendik'te Yol Verme Kavgası Kamerada

Pendik'te servis minibüsü şoförü ile TIR şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı. Minibüs şoförü elindeki pet şişeyi TIR şoförüne fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

PENDİK'te servis minibüsü şöförü ile TIR şoförü arasındaki yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Kurtköy Sapağına doğru ilerleyen TIR şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre minibüs şoförü aracından inerek, TIR şoförüne saldırdı. Minibüs şoförü elindeki pet şişeyi TIR şoförüne fırlattı. Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.