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Pendik'te Yaya Geçidinde Korku Dolu Anlar

Pendik'te Yaya Geçidinde Korku Dolu Anlar
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Pendik'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişi, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Pendik'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaya, üzerine otomobil süren sürücüden son anda kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan vatandaş, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İki otomobil sürücüsüne daha sonra işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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