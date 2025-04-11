Pendik'te Yaya Geçidinde Korku Dolu Anlar

Pendik'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaya, üzerine otomobil süren sürücüden son anda kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan vatandaş, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İki otomobil sürücüsüne daha sonra işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL