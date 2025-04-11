İstanbul'da lodos kaosu

İstanbul'da gece yarısı büyük kaos
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Pendik'te Yaya Geçidinde Can Pazarı: Otomobilin Hızla Üzerine Sürdüğü Yaya Kıl Payı Kurtuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te bir yaya geçidinden geçen bir vatandaş, üzerine gelen otomobilden son anda kıl payı kurtulurken, bir hafif ticari araç da yaya geçidini işgal etti. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te bir vatandaş yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobil yayanın üzerine doğru hızla ilerledi. Koşarak kaçan yaya, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O sırada bir hafif ticari aracın ise kaldırımdan yaya geçidine geçiş yaparak yola girmeye çalıştığı görüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te Kavakpınar Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, bir vatandaş yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için yola çıktı. O sırada yolda ilerlemekte olan bir otomobil sürücüsü, yayayı görünce durmak yerine gaza basarak aracını yayanın üzerine sürdü. Panikle koşarak yolun karşısına geçen yaya, üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O sırada bir hafif ticari aracın ise tıpkı bir yaya gibi kaldırımdan yola girmeye çalıştığı ve yaya geçidini işgal ettiği görüldü.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede iki sürücüyü de tespit etti. Otomobil sürücüsü M.E.T.'ye 'aracın hızını yaya geçitlerine yaklaşırken azaltmamak', 'keyfi ve kasıtlı davranışlarda bulunmak', 'yaya geçitlerinde yayaya ilk geçiş hakkını vermemek' maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 498 TL trafik idari para cezası yazıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü S.İ.'ye ise 'ters istikamette seyir etmek', 'yaya trafiğini güçleştirecek hareketler yapmak' maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 13 bin 779 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.