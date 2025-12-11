Haberler

Pendik'te 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'te 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Pendik'te 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te bir evde çıkan yangında, 3 çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından, evde bulunan bir çocuğa sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldığı görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pendik'te gece saatlerinde bir evde çıkan yangında evde bulunan 3 çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti. Son olarak olay anına ilişkin, vatandaşların yardımıyla evden güçlükle çıkarılan çocuğa sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldığı anlar ortaya çıktı.

Olay, gece 02: 37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Anne S.S., (28) kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), M.A.Ç. (11), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) isimli 4 çocuğu evde yalnız bıraktı. 4 çocuk, vatandaşların yardımıyla yanan binanın içinden güçlükle çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ö.S., M.A.Ç., C.Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Entübe edilen Z.S. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen S.S. gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine ait son görüntülerde, çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan bir çocuğa sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldığı anlar ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title