Pendik'te çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı
İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen yangında 3 çocuk yaşamını yitirirken, aileleri çocukların cenazelerini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Yangının ardından geriye sosyal medya görüntüleri kaldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, önceki gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Yangında ölen çocuklardan geriye ise sosyal medyada paylaşılan görüntüler kaldı.

Yangın önceki gün saat 02.00 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta 2 katlı binada meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken durumu ağır olan çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan Ö.S. (2), C.Ç. (9), Z.S. (5) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer M.A.Ç.'nin (11) tedavisi devam ederken yangında annenin evde olmadığı öğrenilmişti. Hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk, otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan incelemelerin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edildi. Cenazeler ikindi namazını müteakip Kartal Soğanlık Sefa Camii'nde defnedilecek.

Ölen çocuklardan geriye görüntüleri kaldı

Çıkan yangında ölen çocuklardan geriye ise anne ve babasına ait sosyal medya hesabında paylaştığı video görüntüleri kaldı. Görüntülerde anne, baba ve çocukların birlikte olduğu görülüyor.

Öte yandan, yangında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden M.A.Ç'nin ise yangından önce çekilen bir videosu olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

