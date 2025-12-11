Haberler

Pendik'te yangın faciası: evde yalnız kalan 3 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunmayan anne gözaltına alındı. Yangının sebebi araştırılıyor.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında nedeniyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Yangın esnasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S. gözaltına alındı.

Olay, gece 02: 37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Anne S.S., (28) kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), M.A.Ç. (11), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) isimli 4 çocuğu evde yalnız bıraktı. 4 çocuk, vatandaşların yardımıyla yanan binanın içinden güçlükle çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ö.S., M.A.Ç., C.Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Entübe edilen Z.S. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen S.S. gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
