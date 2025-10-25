Haberler

Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Tutuklandı

Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 49 yaşındaki iki kişi, düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 16 kilo 490 gram marihuana, 364 gram taş kokain ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Pendik'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 23 Ekim 23.30 sıralarında, Pendik ilçesi Topselvi Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Ekipler tarafından adrese geçilerek gerekli güvenlik önlemleri çevresinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde, ikametlerde bulunan E.Ö. (49) ve Y.Ö. (49) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 28 adet toplamda 16 kilo 490 gram marihuana, 19 adet toplamda 364 gram taş kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan, operasyon sırasında şüpheli şahısların uyuşturucu maddeleri ikamet giderinden imha etmeye çalıştıkları belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Ekim tarihinde "TCK 188" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.