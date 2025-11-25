Haberler

Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 71 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
İstanbul Pendik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, E.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı ve 71 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

Pendik'te bir uyuşturucu satıcısına ait ev ve araca düzenlenen operasyonda E.Ö. isimli şüpheli gözaltına alınırken, 71 kilo 400 gram 'skunk' maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik ilçesinde narkotik madde ticareti suçu ile ilgili operasyon gerçekleştirildi. İlçedeki bir ikamete ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan ev ve araçtaki aramalarda ise 71 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
