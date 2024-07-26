Pendik'te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çeken şüpheli yakalandı

Pendik'te trafikte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüne silah çekerek tehdit eden 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Temmuz tarihinde trafikte tartıştığı motosikletliye silah çekerek tehdit eden 2 şahsın görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzere polis ekipleri harekete geçti.

Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde gerçekleştiği belirlenen konu ile ilgili yürütülen çalışmalar ve incelenen görüntüler neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen ve görüntülerde yolcu koltuğu kısmında oturmakta olan R.G. isimli şüpheli şahıs 1 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından gönderildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL