Pendik'te Trafikte Tartışma: Cip Sürücüsü Darbedildi

PENDİK'te trafikte cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, cipin önünü keserek sürücüyü darbetmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti. Aracından inen otomobil sürücüsü, cip sürücüsünü darp etmeye başladı. Otomobilden inen bir kadın da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.