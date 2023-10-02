Pendik'te Trafik Tartışması Kanlı Bitti

Pendik'te trafikte cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında korna meselesinden çıkan tartışma, otomobil sürücüsünün cip sürücüsünü darp ederek bıçak çekmesiyle kanlı bir şekilde sonuçlandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik'te trafikte cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında korna meselesinden tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, cipin önünü keserek sürücüyü darp ederek bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında iddiaya göre korna çalma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti. Aracından inen otomobil sürücüsü, cip sürücüsünü darp ederek bıçak çekti. Otomobilden inen annesi de oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL