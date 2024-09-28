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Pendik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Pendik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Pendik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay 05.45 sıralarında Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 GB 1054 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçerken seyir halindeki 34 GKU 156 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla beraber Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil İstanbul 3-sayfa İtfaiye trafik Pendik Yaşam Polis Kaza

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