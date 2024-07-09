Pendik'te Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Pendik'te kontrolsüz bir şekilde dönüş yapmak isteyen ticari taksi şoförü, ters yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, 7 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Pendik İlçesi, Sapan Bağları Mahallesi, Yeni Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve araç plakası öğrenilemeyen bir ticari taksi park halindeyken kontrolsüz bir şekilde dönüş yapmak isterken, ters yönden gelen üzerinde iki kişi bulunan motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişiden biri uçarak park halindeki bir aracın yanına kafa üstü düştü. Yaşanılan olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL