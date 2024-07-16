Pendik'te Taşlı Sopalı Kavga: Mahalleli Sokağa Döküldü

Pendik'te iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı, mahalleli sokağa döküldü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Pendik'te Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Mahalleli sokağa dökülürken, bir bina taşlandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede son bulurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL