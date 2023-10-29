Pendik'te silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Pendik'te sokakta yürürken motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te sokakta yürürken motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Anibal Sokak ve Bediüzzaman Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde motosikletle ilerleyen 2 kişi, caddenin kesiştiği noktada bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı. Olay yerine polis, olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede bir adet mermi kovanı bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL