Pendik'te silahlı saldırı: Adam yaralandı

Pendik'te sokak üzerinde motosikletle ilerleyen iki kişinin sokağın başındaki kişiye silahla ateş etmesi sonucu bacağından vurulan adam hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

- Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı

İSTANBUL - Pendik'te sokak üzerinde motosikletle ilerleyen iki kişinin sokağın başındaki kişiye silahla ateş etmesi sonucu bacağından vurulan adam hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Anibal Sokak ve Bediüzzaman Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde motosikletle ilerleyen iki kişi sokakla caddenin kesiştiği noktadaki bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye götürüldü. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede bir adet mermi kovanı ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.