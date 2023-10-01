Pendik'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çevredeki tüm bulguları araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL