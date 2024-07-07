Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri inceleme başlattı.

Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, 22.30 sularında Pendik Doğu Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ve polis ekipleri kavganın gerçekleştiği bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Pendik Kavga Olay Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı

Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title