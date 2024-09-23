Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi ve polis inceleme başlattı.

Pendik'te 2 grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 1 kişi bacağından yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı B.Ç. isimli şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümit Kara isimli bir vatandaş, "İki kişi karşıdan gelen iki kişiyle kavga ettiler. Diğeri silahını çıkarttı, ateş etmeye başladı. 3 4 el ateş etti. Kavgadan sonra kaçtılar, gittiler. Bir yaralı var, bacağına ateş etti. Sonra kaçtılar, polis ve ambulans geldi" dedi.

Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Malazgirt Güvenlik İnceleme Politika 3-sayfa Pendik Hukuk Polis Kavga

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Karadut dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Karadut dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });