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Pendik'te Silahla Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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Pendik'te aracıyla seyir halindeyken silahla rastgele ateş etmesi sonucu 17 yaşındaki genci boynundan vuran şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Pendik'te aracıyla seyir halindeyken silahla rastgele ateş etmesi sonucu 17 yaşındaki genci boynundan vuran şahıs yakalandı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi'nde 2 Temmuz tarihinde, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte dondurma yemeye giden 17 yaşındaki Aykan Yazar, aracıyla seyir halinde olan E.K. isimli şahsın rastgele ateş açması sonucu kurşunların hedefi olmuştu. Kurşun Yazar'ın ensesinden girerek ağzında kalmıştı. Yazar, şans eseri hayatta kalırken, polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmaların devamında, şüpheli aracın sürücüsünün E.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli E.K., geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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