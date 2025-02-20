Pendik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Pendik'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve yeni nesil sokak çetelerinin çökertilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce dün Pendik ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve bir ikamette yapılan operasyonda; 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 44 adet fişek ile 22 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Ö. (38) ve B.Ö. (27) isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL