Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Haberler

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Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yolu, havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Arkadan gelen cip sürücüsü ise duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Kazaya karışan araçlardan biri yolda yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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