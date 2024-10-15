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Pendik'te Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Pendik'te Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
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Pendik'te daha önce pusu kurulmuş bir araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucu panikleyen sürücü park halindeki iki araca çarparak durabildi. Olayda yaralanan veya ölen olmadı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

Pendik'te daha önce pusu kurulmuş bir araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş edilmesi nedeniyle panikleyen araç sürücüsü park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, İstanbul'un Pendik İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Ilıcalı Sokak üzerinde geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, daha önce pusu kurulmuş 34 AYZ 900 plakalı otomobil sokağa giriş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Şahıslar tarafından sıkılan mermiler aracın ön camına ve sağ ön lastiğine isabet etti. Durum karşısında panikleyen otomobil sürücüsü ise park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlatırken, ateş eden şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri araç içerisinde ve dışında incelemelerde bulundu. Saldırıya uğrayan otomobil çekici yardımıyla sokak üzerinden kaldırılırken, polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika istanbul Güvenlik 3-sayfa Pendik Polis Olay Suç

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