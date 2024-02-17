Pendik'te Polis Noktasına Silahlı Saldırı

Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık konutunun önündeki polis noktasına silahlı saldırı olayına ilişkin valilikten açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "16.02.2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL