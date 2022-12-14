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Pendik'te pes dedirten görüntü: Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te pes dedirten görüntü: Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

Pendik'te bir arkadaşıyla beraber yolculuk eden sürücü, beğeni uğruna trafiğe açık yolda, kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullandı.

Pendik'te bir arkadaşıyla beraber yolculuk eden sürücü, beğeni uğruna trafiğe açık yolda, kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullandı. Başka bir otomobildeki arkadaşı ise o anları cep telefonuyla böyle görüntüledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 arkadaş kiralık otomobil ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda ilerledikleri sırada hiç olmayacak bir işe kalkıştı. Sürücü, otomobilin kapısını açarak ayakta kullandı. O sırada yolun boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, trafikte bu kadarına da pes dedirten görüntüler, kapıyı açıp ayağa kalkan sürücünün arkadaşı tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sabiha Gökçen Pendik 3. Sayfa Haberler

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