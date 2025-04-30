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Pendik'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Pendik'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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İstanbul Pendik'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

Pendik'te park halindeki otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Pendik'te park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Yayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın arkada park halinde bulunan başka bir araca da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangının sirayet ettiği araçta ise maddi hasar meydana geldi. Alevlere teslim olan otomobilin yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN UĞUR - 3.Sayfa
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