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Pendik'te park halindeki 3 araca çarpan sürücü kamerada

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te sürücüsünün virajı alamadığı hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı.

Pendik'te sürücüsünün virajı alamadığı hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Burhan Toprak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTB 328 plakalı aracın sürücüsü viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 3 araca çarparken sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Pendik 3. Sayfa Haberler

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