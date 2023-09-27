Pendik'te Özbekistan uyruklu bir kişinin cesedi halıya sarılarak sokağa atıldı, 5 kişi gözaltına alındı

Pendik'te, öldürülen Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov'un cesedinin halıya sarılarak sokağa atılmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunduğu yerde çalışma başlattı ve soruşturma sonucunda cinayetin eski karısı ve onun dini nikahlı kocası tarafından işlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Mirmahkhmudov'un çocukları da koruma altına alındı.

Pendik'te, öldürülen Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov'un cesedinin halıya sarılarak sokağa atılmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül akşamı Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta halıya sarılı halde bulunan cesetle ilgili çalışma başlattı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, cesedi olay yerine bırakan şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Esenler'deki bir adreste olduğunu tespit etti.

Soruşturma neticesinde Mirmahkhmudov'un, eski karısı ile onun dini nikahlı kocası tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Mirmahkhmudov'un eski karısı Mukhtasarkhon M., katil zanlısı Abdulborıy M. ve kendilerine yardım eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abdulborıy M'nin emniyetteki ifadesinde, Mukhtasarkhon M. ile evliliğini kabul edemeyen Mirmahkhmudov'un kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Şüpheli, Mirmahkhmudov'un 23 Eylül'de Mukhtasarkhon M. ile yaşadıkları eve çocuklarını görme bahanesiyle geldiğini, aralarında tartışma çıktığını anlattı. Şüpheli, olayın devamında Mirmahkhmudov'u bıçakladığını söyledi.

Katil zanlısı Abdulborıy M'nin streç filmle sardığı cesedi, haber verdiği akrabalarıyla birlikte bir araca koyup önce bir iş yerine götürdükleri, ertesi gün de Pendik'te yol kenarına attıkları anlaşıldı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken öldürülen Mirmahkhmudov'un, Mukhtasarkhon M'den olan 3 çocuğunun da koruma altına alındığı bildirildi.