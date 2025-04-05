Pendik'te Otomobil Tırın Altına Girdi

Pendik'te otomobil tırın altında girdi

İSTANBUL - Pendik Kurnaköy gişeler mevkii Ankara istikametinde bir otomobil tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.