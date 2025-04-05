Pendik'te Otomobil Tırın Altına Girdi
İstanbul Pendik'te Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobil, Ankara istikametinde ilerleyen bir tırın altına girdi. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kazanın detayları ve olaya ilişkin daha fazla bilgi bekleniyor.
Pendik'te otomobil tırın altında girdi
İSTANBUL - Pendik Kurnaköy gişeler mevkii Ankara istikametinde bir otomobil tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa