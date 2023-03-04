Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te otomobil sürücüsüyle kuryenin yol verme tartışması kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te otomobil sürücüsüyle kuryenin yol verme tartışması kameraya yansıdı

Pendik'te seyir halindeki motokurye ile bir otomobil sürücüsünün yol verme tartışmasında, otomobil sürücüsünün motokuryeye "Sol şerit yasak, sağdan git" demesi dikkat çekti.

Pendik'te seyir halindeki motokurye ile bir otomobil sürücüsünün yol verme tartışmasında, otomobil sürücüsünün motokuryeye "Sol şerit yasak, sağdan git" demesi dikkat çekti. O anlar, motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametinde seyir halinde olan motokurye ile hemen arkasında seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması başladı. Otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne, "Kurye sol şeridi kullanamaz, sağdan gitmek zorundasın, sol şeritten gitmen yasak" demesi, motosiklet sürücüsü tarafından hayretle karşılandı. Motokurye ile otomobil sürücüsü arasındaki tartışma motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşmeden, otomobil sürücüsünün gözden kaybolmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title