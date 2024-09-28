Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te hızla seyreden bir otomobil, motosiklete çarparak kazaya yol açtı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Pendik'te otomobilin çarptığı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te hızla seyreden otomobilin çarptığı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 01.30 sıralarında Pendik Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Sahil Yolu'nda hızla seyreden 34 AKY 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 34 EEM 267 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, park halindeki 34 FJK 917 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Pendik Sahil Yolu'nda polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması ile Sahil Yolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri onayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Otomobil 3-sayfa trafik Pendik Hukuk Yaşam Kaza

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });