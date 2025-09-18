Pendik'te Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı, Bir Kişi Son Anda Kurtuldu

Pendik'te seyir halindeki bir otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken kaza esnasında yolun karşısına geçmekten olan bir kişi ise son anda kurtuldu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin düz yolda ilerlediği ve park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde kaza esnasında yolun karşısına geçmek isteyen bir kişinin aracın çarpmasından son anda kurtulduğu görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL