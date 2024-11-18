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Pendik'te Okul Servisinde Cinayet ve İntihar

Pendik'te Okul Servisinde Cinayet ve İntihar
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Pendik'te, Binali Kara, tartıştığı sevgilisi Güllü Özcan'ı okul servisinde silahla öldürdü ve ardından intihar etti. Olayın ardından Binali Kara'nın sevgilisiyle olan ilişkisini öğrenen karısı tarafından evden kovulduğu öğrenildi.

Pendik'te Binali Kara isimli şahıs, okul servisi içerisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldürdü, ardından intihar etti. Sevgilisiyle olan ilişkisini öğrenen karısı tarafından evden kovulan Kara'nın, ailesini yıktığı gerekçesiyle suçladığı sevgilisini öldürdüğü, ardından kardeşini arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında, servis şoförü Binali Kara, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi Güllü Özcan'ı silahla başından vurdu, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkmıştı. Güllü Özcan olay yerinde hayatını kaybederken, Binali Kara'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Binali Kara'nın karısının, sevgilisi ile ilişkisini öğrenerek kocasını evden kovduğu, bunun üzerine Kara'nın sevgilisi Güllü Özcan'ı konuşmak için okul servis aracına çağırdığı, konuşma sırasında tartıştıkları, ailesini yıktığı gerekçesiyle suçladığı Güllü Özcan'ı silahla vurduğu, daha sonra intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kardeşini arayarak intihar edeceğini söylemiş

Çalışmalar kapsamında, Binali Kara'nın(54), Güllü Özcan'a(51)silah ile ateş ettikten sonra kardeşi A.K. isimli şahsı arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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