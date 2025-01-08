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Pendik'te Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında, 1'i Tutuklandı

Pendik'te Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında, 1'i Tutuklandı
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İstanbul Pendik'te narkotik madde satışı yapan bir adrese düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 255 gram marihuana, 3 gram kokain, 826 adet ecstasy ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden birisi tutuklandı.

Pendik'te narkotik madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik ilçesinde şüpheli bir şahsın narkotik madde satışı yaptığını, sattığı narkotik maddeleri ise bir ikamet adresinde sakladığını belirledi. Olayın aydınlatılmasına yönelik inceleme başlatan ekipler, yürütülen saha çalışmaları ve istihbari bilgiler ışığında şüpheli şahsın uyuşturucuları sakladığı adresi tespit etti. 5 Ocak 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Ş.S., E.D., G.K.D., B.E. ve B.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 255 gram marihuana, 3 gram kokain, 826 adet ecstasy, 14 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 9 adet fişek, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konuyla ilgili yakalanan, 7 Ocak 2024 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan E.D., G.K.D., B.E. ve B.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ş.S. isimli şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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