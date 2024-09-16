Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Motosikletli Şahıslardan Apartmana Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te motosikletli iki şahıs, bir apartmana silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, mahalle sakini panik içinde ve tedirgin halde yaşadığı durumu aktardı.

Pendik'te motosikletli iki şahıs, bir apartmana silahla art arda ateş etti. Silahlı şahıs ateş ederken o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik'te 9 Eylül tarihinde saat 02.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre motosikletle sokağa giren kasklı iki şahıs, önce sokakta bir tur atarak etrafı ve apartmanları kolaçan etti, ardından tekrar sokağa girdi. Motosikletin arka kısmında oturan şahıs, çıkardığı tabancayla apartmana doğru 9 - 10 el ateş açtı. Silahlı şahıs ateş açarken aynı zamanda o anları cep telefonu ile kayda aldı. Şahıslar daha sonra motosikletle olay yerinden kaçarken mahalleli silah seslerine uyandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Binanın kapısının camına, kapı demirine ve binanın duvarına ise kurşunların isabet ettiği görüldü.

Motosikletli şahsın binaya ateş açtığı ve o anları kamerayla kaydettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bina sakini Ahmet Özırmalı, "Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gece silah sesleri geldi. 9 adet kurşun atılmış, 7'si binamıza isabet etmiş. Mahalledeki kameralara baktık, bunu yapan kişiler hem kameraya çekmişler hem de silahla sıkıyorlar. İki kişi motosikletle gelmişler. Kask takmamışlar plaka da yok. Birkaç kez kolaçan ediyorlar, daha sonrasında da hem kameraya çekiyorlar hem ateş açıyorlar. Evin kapısına kurşun geliyor, orada çocuk da olabilirdi ya da evin içine de girebilirdi. Benim bildiğim bir husumetli olduğumuz yok. Burada sıkıntı belirsizliğin olması. Olay polise intikal ettirildi. Gece 2'ye 3'e kadar uyumuyoruz, motosiklet sesi geldiği zaman ya da kasklı birini görünce tedirgin oluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik Politika 3-sayfa Pendik Suç

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Anne Yüksel Güran'ın görüntüleri sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Narin neyi biliyordu?

Narin'in annesinin yaktığı ağıdı dinleyen herkes aynı soruyu soruyor
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
iOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK? Apple iOS 18 ne zaman gelecek? Apple iOS 18 hangi telefonlarda olacak? Kocaeli MHP İl Başkanı istifa etti mi, neden istifa etti? Murat Nuri Demirbaş kimdir, kaç yaşında? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ | UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu mu? UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne? 76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler? KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM sorgulama ekranı! TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title