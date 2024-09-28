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Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Pendik Sahil Yolu'nda hızla giden bir otomobilin çarptığı motosiklet kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te hızla seyreden otomobilin çarptığı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 01.30 sıralarında Pendik Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Sahil Yolu'nda hızla seyreden 34 AKY 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 34 EEM 267 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, park halindeki 34 FJK 917 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Pendik Sahil Yolu'nda polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması ile Sahil Yolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri onayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Otomobil Politika 3-sayfa trafik Pendik Kaza

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