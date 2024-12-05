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Pendik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pendik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İstanbul Pendik'te meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleştiği bildirildi.

İstanbul Pendik'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki motosiklet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler orta bariyere savrulurken, 2 sürücü de yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Akdaş hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, motosikletlerin kaldırılmasının ardından açıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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