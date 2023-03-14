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Pendik'te markette peynir ve süt hırsızlığı kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te markette peynir ve süt hırsızlığı kameraya yansıdı

Pendik'te bir markete giren şahıs, dolaptan bir paket peynir ile bir kutu süt çaldı.

Pendik'te bir markete giren şahıs, dolaptan bir paket peynir ile bir kutu süt çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir markete giren şahıs, dolapta bulunan bir paket peynir ile bir adet kutu sütü çalarak çantasına koydu. Şahıs aldığı malzemelerle birlikte marketten ayrıldı. Market çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde olayın farkına vardı. Market görevlilerinin şahıstan şikayetçi oldukları öğrenildi.

Hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Haberler

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