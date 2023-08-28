Pendik'te Mahalleyi Basan Gençler Silahla Ateş Etti
Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde bir grup genç, mahalledeki gençlerle tartıştıktan sonra silahla ateş etti. Olay yerinden kaçan şahısların plakaları sökülen araçları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik'te mahalleyi basan bir grup genç silahla ateş etti. Plakaları sökülen araçlarda olay yerinden kaçan şahıslar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece geç saatlerde Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleyi basan bir grup genç, mahalledeki gençlerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Birkaç el ateş eden şahıslar, daha sonra plakalarını söktükleri araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri ise korku dolu o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa