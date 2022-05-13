Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te kavşakta kontrolsüz ilerleyen ticari araç, arkadan gelen lüks otomobilin çarpmasıyla yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde Tandoğan Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emrumeyye Ergin yönetimindeki FIAT markalı 34 FAG 500 plakalı ticari araç, market alışverişi yapıp kavşakta seyir halindeyken arkadan gelen 34 BUP 753 plakalı Abdi Burak Toker yönetimindeki Audi markalı lüks aracın çarpmasıyla yan yattı. Kazada ticari araç sürücüsü Emrumeyye Ergin, omuzundan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yollara savrulan yoğurt ve cam parçalarını su ile temizledi. Yaralı Emrumeyye Ergin'in durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa