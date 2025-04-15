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Pendik'te Lokanta Ortakları Arasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Pendik'te Lokanta Ortakları Arasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Pendik'te bir lokantanın ortakları arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı saldırıda 1 müşteri hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Pendik'te bir lokantanın iki ortağı arasında alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı saldırıda müşteri olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 27 Mart 2025 günü saat 01.30 sıralarında Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın ortağı olan Ö. ailesi ile G. ailesi, arasında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Olay günü bir araya gelen taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ortaklardan biri iş yerini kurşunlattı. Şüpheli şahıslar, araçla seyir halindeyken iş yerine doğru silahla ateş açtı. Bu sırada restoranda müşteri olarak bulunduğu belirlenen Koray İspir (40) vurularak hayatını kaybetti. E.G. (29) ve Y.T. (40) ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmalarda, olaya karışan plakasız aracın A.G. adına kayıtlı BMW marka otomobil olduğu tespit edildi. Ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.S., Ö.K., A.G., M.B., ve G.B., isimli 5 şüpheliyi 10 Nisan 2025 günü Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüpheli M.S.'nin kaçarken silahı attığını beyan ettiği bölgede yapılan aramada suç aleti tabanca bulunamadı. Olayda kullanılan araç ise Sancaktepe'de ele geçirilerek detaylı inceleme yapılmak üzere Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne çekildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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