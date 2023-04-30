Pendik'te laf atma kavgasına karışan sosyal medya fenomenini konuştu: "2 kişi saldırarak bıçak çekti"

Alişen Olucak: "Herkesten özür diliyorum"

İSTANBUL - Pendik'te tekme yumrukların havada uçuştuğu laf atma kavgasına karışan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak, İHA'ya konuştu. Fenomen Olucak, İki kişi saldırarak bıçak çekti. Bende kendimi savundum. Nefsi müdafa olarak görüyorum. İnsanların önüne bu şekilde çıkmak istemezdim bir fenomen olarak herkesten özür diliyorum" dedi.

Pendik'te meydana gelen olayda sosyal medyada babasıyla çektiği videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak, Pendik'te trafikte seyir halindeyken iddiaya göre kendisine laf atan 2 kişiyle tartışmaya başlamış. Tartışmada küfürlerin havada uçuşmasıyla kavgaya dönüşmüştü. Sinirlerine hakim olamayan sosyal medya fenomeni, kendisine laf atan 2 kişiye tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Olayla ilgili İHA'ya konuşan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak, kavganın nasıl ortaya çıktığını ve neler yaşandığını anlattı.

"2 kişi saldırarak bıçak çektiler "

Pendik'te yaşanan laf atma kavgasıyla konuşan Alişen Olucak, "Pendik çarşıda herkeste biliyordur zaten sürekli trafik oluyor. Çarşının içindeki kafelerin arasındaki yerde biz de arabamızla seyir halindeydik. Yani müzik dinliyordum tabii ki de saat gece değil akşam değil öğlen vaktinde müzik dinleyerek arabamla ilerliyordum. Hafifte bir trafik vardı iki tane arkadaş cama doğru yaklaştılar böyle tıkladılar "buyrun dedim" kendisi bana atarlı bir şekilde kardeşim o müziği kapat ben yanımdaki arkadaşımı duyamıyorum dedi. Böyle iş koyar gibi biraz atarlandı ben de dedim ki kendisine hiç ki istifimi bozmadan sadece dediğim şey şu " Bana düzgün bir şekilde hitap edersen kapatırım zaten" dedim niye atarlanarak iş koyarak söylüyorsun bunu dedim. Ben böyle üslubum düzgün bir şekilde konuşunca herhalde daha da cesaretlenip kendisi iyice atarlanmaya başladı bana böyle laflar sokmalar işte lan lun'lu konuşmalar baya yükseldi. O yükselince ben de yediremedim kendimi arabadan aşağı indim. Arabadan aşağı iner inmez bu arkadaşların ikisi bana saldırdı. Direk iner inmez saldırılar hatta bir tanesi bıçak çekti bana ben de mahallede büyüdüm yetiştim hepimiz aynıyız yani sonuçta iki arkadaşa da gerekeni yaptım. Yani ben yapmam gerekeni yaptım tamamen nefsi müdafaa olarak düşünüyorum. Kendimi korumak zorundaydım orada. Tabii ki böyle bir şeyle gündeme gelmek istemezdim ya da insanların önüne bir şekilde çıkmak istemezdim bir fenomen olarak herkesten özür diliyorum." diye konuştu.