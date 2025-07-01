Pendik'te Korkunç Cinayet: Sanık İkinci Kez Hakim Karşısında

Pendik'te, 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Bilal Dilek ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dilek savunmasında "Olay günü evde bile değildim. Eve 3 saat sonra geldim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldı. Yapılan çalışmalarda cesedin Nihat Salih'e (79) ait olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, kamera kayıtlarında Bilal Dilek'in, (39) çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılmayan eşyalar attığı görüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Bilal Dilek tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen Bilal Dilek tekrar hakim karşısına çıktı. 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Dilek ve maktulün ailesi katıldı. Salonda müşteki avukatı hazır bulunurken, sanık avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı.

SANIĞIN BEYANLARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, iddianame doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanığın tutukluluğunun ise devamına karar verilmesi talep edildi. Maktul Dilek'in ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'OLAY GÜNÜ EVDE DEĞİLDİM'

Sanık Bilal Dilek mütalaaya karşı savunmasında, 'İfadelerimi tekrar ediyorum. Olay günü evde bile değildim. Eve 3 saat sonra geldim' dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı sanık savunmasının alınabilmesi için duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunduğu, inceleme sonucu ölenin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğunun belirlendiği yer aldı. Olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi. Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1.Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, kişinin ölümünün, boyun bölgesinden kesilerek başın vücuttan ayrılmasına bağlı meydana geldiği, ölüm sonrası kolları, bacakları ve bel bölgesinden kesilerek vücudunun parçalanmış olduğu anlatılarak, canavarca hisle hareket eden sanığın, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.