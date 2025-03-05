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Pendik'te Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı: Çok Sayıda Hasar

Pendik'te Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı: Çok Sayıda Hasar
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Pendik'te sürücüsünün park edip indiği bir kamyon aniden hareket ederek yol kenarındaki park halindeki araçlara çarptı. Olay yerinde çok sayıda aracın hasar gördüğü kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te sürücüsünün park edip indiği kamyon, aniden hareket ederek yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çok sayıda aracın hasar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Hakmar firmasına ait olan ve sürücüsünün park edip indiği kamyon, bir süre sonra hareket etti. Yolda ilerleyen kamyon, yolun kenarında park halindeki otomobillerin arasına daldı. Kamyonda ve çarptığı otomobillerde hasar meydana gelirken, kaza anında araçlarda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Gürültüyü duyarak iş yerlerinden sokağa çıkan araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kazaya karışan bazı araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazada aracı hasar gören İbrahim Güler, "Arabamı iş yerinin önüne park etmiştim. Bir marketin kamyonu önündeki araçlara çarpa çarpa zincirleme kaza yaptı. Benim aracımda da bayağı hasar var. Burada 6-7 araç vardı ama yukarıdaki araçlarla beraber 12-13 araç var galiba" dedi.

Aracı hasar gören Mustafa Çelik ise, "Kamyonun freni patladığı söyleniyor ama araç sahibi aracında yokmuş sanırım. Araçları biçe biçe aşağı doğru geliyor. Ben çalışıyordum, güvenlikçi aradı 'Kapıda kaza oldu, senin araç da olabilir' dedi. Ben de dışarı çıktım ve vaziyeti gördüm. 6-7 araç birbirine girmiş vaziyetteydi. 300, 400 bin liradan aşağı bir hasar kaydı çıkmaz sanırım" diye konuştu.

Kamyonun park halindeki otomobilleri biçtiği kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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