Pendik'te Kafede Çıkan Kavga Adliyeye Sevk Edildi

Pendik'te daha önce tartışma yaşanan iki grup arasında buluşmak için gittikleri kafede yeniden gerginlik yaşandı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi darbedildi. Kavga sırasında havaya ateş açan bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, PENDİK'TE daha önce aralarında tartışma yaşanan iki grup arasında, buluşmak için gittikleri kafede yeniden gerginlik yaşandı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi darbedildi. Kavga sırasında havaya ateş açan bir şüpheli ise, adliyeye sevk edildi.

Olay 2 Ekim Pazartesi günü Esenler Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi.İddiaya göre aralarında daha önce tartışma yaşanan iki grup, barış sağlamak için kafede buluştu.İki grup arasında kafede yeniden tartışma başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin 2 farklı araçla olay yerine geldiğini, şüpheliler arasında tartışma yaşandığını belirledi. Tartışmaya müdahale etmeye çalışan garson çıkan arbedede darbedildi. Şüphelilerden birinin havaya ateş ederek olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

Araçların plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen B.Ö. ve E.Ş. ile M.D., Ö.D. ve A.D. isimli şüpheliler yakalandı. Kavga sırasında havaya ateş ettiği tespit edilen M.D. olayda kullandığı tabancayla Orhangazi Mahallesi'nde yakalandı. M.D., hakkında "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından yapılan tahkikat işlemlerinin ardından 3 Ekim Salı günü adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.