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Pendik'te Kadınlar Arasında Kabin Kavgası

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te bulunan bir giyim mağazasında kadınlar arasında çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan hakaretler mağaza görevlilerinin müdahalesiyle son buldu.

Pendik'te bir giyim mağazasında kadınlar arasında kabin kavgası çıktı. Sıra tartışmasında hakaretler havada uçuştu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada kabin sırası bekleyen iki kadın arasında sıra tartışması çıktı. Taraflar birbirine hakaretler savururken, uzun süren sözlü tartışma mağaza görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Haberler

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