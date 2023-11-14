Pendik'te halı yıkama dükkanına halı taşıyan bir çalışan, dükkan önüne gelen otomobilden kendisine ateş açan bir kadın şahıs tarafından bacaklarından vuruldu. Sağlık ekipleri tarafından yaralı adam müdahale edildiği anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te kadın saldırgan, husumetlisine kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Pendik'te halı yıkama dükkanına halı taşıyan bir çalışan, dükkan önüne gelen otomobilden kendisine ateş açan bir kadın şahıs tarafından bacaklarından vuruldu. Sağlık ekipleri tarafından yaralı adam müdahale edildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre halı yıkama dükkanına araçtan halı taşıyan Murat Kaya'nın yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilde bulunan kadın şahıs tarafından Kaya'ya 6 - 7 el ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Kaya bacaklarından yaralanırken saldırganın içinde bulunduğu otomobil olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından olaya ilişkin çalışma başlatıldı. Öte yandan kadın şahsın aralarında husumet bulunması nedeniyle Murat Kaya'ya saldırı düzenlediği ve saldırıdan sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

Yaralı Murat Kaya'ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ve sedyeyle ambulansa koyulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.