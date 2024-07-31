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Pendik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 25 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

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Pendik'te kaçak sigara üreten şüphelilere yönelik operasyonda, piyasa değeri 25 milyon lira olan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 araca da el konuldu.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 ton kaçak sigara tütünü ile 5 milyon 670 bin boş makaron ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent genelinde kaçak sigara tütünü ve boş makaron gibi çeşitli ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisini alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yaptı.

Pendik ilçesinde kiralanan iş yerleri, depo ve ikametlerin sığınaklarının sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürüldüğünü belirleyen ekipler, kaçak yollarla temin edilen boş makaronların makineler vasıtasıyla fabrikasyon şeklinde doldurularak sigara haline getirildiğini, bunların bakkal, market, tekel bayisi gibi iş yerlerine satıldığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Pendik'te iş yeri, ikamete ait sığınak, 4 depo ile 2 araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi yakaladı.

Adres ve araçlardaki aramalarda 10 ton sigara tütünü, 5 milyon 670 bin boş makaron, 90 bin dolu makaron, 12 bin 500 sigara kağıdı, 1400 TADAB bandrolü, 6 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. ???????

Kaynak: AA / 3.Sayfa

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