- Pendik'te kaçak ilaç ve uyuşturucu operasyonu

Operasyonlarda bin 817 paket ilaç ile 58 kilo afyon sakızı ele geçirildi

İSTANBUL - Pendik'te Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda çok sayıda ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Sabiha Gökçen Havalimanında yurtdışına gönderilmek üzere verilen ve içerisinde uçak parçası olduğu söylenen kargonun içerisinde, yaklaşık 5 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde bin 817 paket tıbbi ilaç ele geçirildi. Pendik Limanında yapılan operasyonda ise bir tırda gizlenmiş halde 58 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen risk analizinde şüpheli olarak değerlendirilen bir kargo incelemeye alındı. Türkiye'den yurt dışına gidecek olan kargoyu kontrol eden ekipler, uçak parçası olarak beyan edilen kargo içerisinde çok sayıda tıbbi ilaç olduğunu tespit etti. Araştırmalarda, bu ilaçların kanser hastalığı başta olmak üzere sedef hastalığı, çocuklarda görülen felç gibi belirli alanlarda kullanıldığı belirlendi.

Operasyon sonucunda, usulsüz bir şekilde yurt dışına gönderilmek istenen toplamda bin 817 paket tıbbi ilaca el konuldu. Hesaplamalara göre el konulan ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi. Olayla alakalı açılan soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında devam ediyor.

Öte yandan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Pendik Limanında da başka bir operasyon gerçekleştirildi. Pendik Limanına gelen ve ekiplerin gerçekleştirdiği analizler sonucunda şüpheli bulunan tır, x- ray taramasından geçirildi. Taramada şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine kontrollere hassas burunlu narkotik köpekleri de dahil edildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin yoğun tepki verdiği bölgelerde yapılan kontrollerde, tırın içerisine gizlenmiş vaziyette 58 kilogram ağırlığında macun kıvamında madde ele geçirildi. Maddeden numune alınarak yapılan testlerde, maddenin afyon sakızı olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu maddenin yaklaşık değerinin 8 milyon 700 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.